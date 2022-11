Detran reforça fiscalizações durante feriado prolongado no Amazonas

Manaus/AM - A fiscalização ocorrerá nos acessos das rodovias estaduais, tanto na saída como no retorno do feriado para Manaus.

A equipe do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) intensificará as fiscalizações e as ações educativas a partir desta sexta-feira (11), na capital. Além da operação Lei Seca, serão realizados pontos de redução de velocidade nas principais avenidas da cidade durante o feriado prolongado.

Os agentes do Neot estarão nas rodovias com a finalidade de abordar os condutores para averiguar as condições gerais dos veículos e dos itens obrigatórios de segurança. Também serão realizados testes de alcoolemia nos motoristas para evitar o aumento de acidentes.

Além das fiscalizações em locais estratégicos, também serão realizadas ações educativas sobre a importância de não dirigir sob efeito de álcool e qual a maneira correta do uso do capacete e do cinto de segurança.