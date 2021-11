Detran realiza provas de legislação e de direção em 21 municípios do Amazonas

Manaus/AM - A partir desta sexta-feira (05), até o próximo dia 3 de dezembro, o Detran Amazonas dá início aos mutirões de exames teóricos de legislação e práticos de direção, do mês de novembro, no interior do Estado. São 21 municípios que receberão os examinadores do órgão para atender aos candidatos em processo de primeira habilitação.

Os exames acontecerão nos municípios de Anori, Lábrea, Maués, Boa Vista do Ramos, Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Novo Aripuanã, Iranduba, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Presidente Figueiredo, Caapiranga, Itacoatiara, Apuí, Carauari, Novo Airão, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Codajás e Coari.

Até esta quinta-feira (04), quase dois mil alunos já estavam inscritos para realizar os exames teóricos de legislação e práticos de direção nesses municípios. As vagas para a realização das provas teóricas e práticas podem ser preenchidas até 72 horas antes da data dos exames.

Nos municípios de Anori, Lábrea, Maués, Boa Vista do Ramos, Parintins, Barreirinha e Nhamundá as vagas já foram preenchidas. As provas teóricas e práticas começam nesta sexta-feira (05) em Anori, Lábrea, Maués e Boa Vista do Ramos. Em Parintins, Barreirinha e Nhamundá os exames serão realizados na segunda-feira (08).

Para esses sete municípios estão inscritos 473 alunos para as provas teóricas de legislação e 342 para a prática de direção. Em Anori (a 195 quilômetros de Manaus), as provas acontecem nos dias 5 e 6 de novembro e estão inscritas 25 pessoas para os exames teóricos e 15 para o prático. Em Lábrea, 36 alunos estão aptos a realizar as provas teóricas e 61 o exame de direção, que acontecem entre os dias 5 e 8 de novembro.

Em Maués e Boa Vista do Ramos, as provas acontecem desta sexta até a próxima terça-feira (09). Estão inscritos 66 alunos para as provas teóricas (53 em Maués e 13 em Boa Vista) e 71 para as provas práticas (55 em Maués e 16 em Boa Vista).

As provas em Parintins, Barreirinha e Nhamundá, estão marcadas para ocorrer entre os dias 8 e 13 de novembro. Quatro servidores do Detran-AM vão se deslocar a esses municípios para aplicar os exames a 541 pessoas. Parintins é o município dessa região com o maior número de pessoas agendadas para realizar os exames: 284 para as provas de legislação e 146 de direção.

Demais municípios

Do dia 12 de novembro ao dia 3 de dezembro, os exames para os candidatos em processo de obtenção da CNH acontecem nos municípios de Novo Aripuanã, Iranduba, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Presidente Figueiredo, Caapiranga, Itacoatiara, Apuí, Carauari, Novo Airão, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Codajás e Coari. Para esses locais as inscrições para os exames teóricos e práticos ainda estão em aberto.

Até está quinta-feira (04), 1.188 pessoas estavam inscritas nesses municípios. Mas o número será bem maior, pois existem locais ainda sem candidatos inscritos, como por exemplo as cidades de Itacoatiara, Caapiranga e Carauari. Em Itacoatiara, das 300 vagas disponíveis para as provas de legislação, somente 11 vagas estavam preenchidas até o momento. Já em Caapiranga e Carauari, nenhuma pessoa havia se matriculado para as 340 vagas disponíveis.

Mensal

Os mutirões de exames de legislação e de direção acontecem de fevereiro a dezembro nos municípios do interior. Eles são programados com base nas demandas dos Centro de Formação de Condutores (CFCs) de cada local.

Com base nessas informações, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas define as equipes de examinadores e prepara toda a logística para realizar as provas nos municípios.

Nos municípios com maior demanda, como por exemplo em Parintins e Manacapuru, geralmente, os exames acontecem em meses alternados.