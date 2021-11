Corpo de amazonense morto pela polícia em Minas Gerais é liberado pelo IML

Segundo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), na ficha criminal de Nunis só havia um processo no Juizado Especial Cível da Comarca de Humaitá. Na ocasião, o homem havia sido denunciado por um acidente de trânsito, em 2015, mas o processo não seguiu adiante por conta da ausência da autora da ação em uma audiência, sendo, posteriormente, arquivado.

Segundo a Folha de São Paulo, Nunis e mais 25 suspeitos estavam escondidos em duas chácaras onde planejavam um roubo semelhante ao ataque ocorrido em Araçatuba, em São Paulo, quando foi planejado um roubo de R$ 90 milhões. Na operação em Minas Gerais, no dia 31 de outubro, houve confrontos no local e foram apreendidas armas, munições, granadas e veículos roubados. Além disso, foi apreendida uma carreta com um compartimento secreto que, segundo a Polícia Civil, seria usada na fuga após o assalto.

