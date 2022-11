Detran prorroga prazo para processos de CNH ativos no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) prorrogou o prazo para todos os processos de habilitação ativos nos órgãos e entidades, para até 31 de dezembro de 2023.

O prazo, que a pedido do Detran Amazonas já havia sido estendido, devido ao excedente desses alunos do antigo processo e de novos, acabou gerando uma fila de espera de cerca de três meses, quando o órgão organizou mutirões para atender essa demanda, além de ter dado início a um novo mutirão no dia 7 de novembro.

Mutirões - No dia 7 de novembro, o Detran iniciou um mutirão para diminuir a fila de espera. O foco principal do mutirão são os alunos que estavam com o processo se encerrando neste final de ano. Vale ressaltar que o mutirão irá continuar conforme programado, basta o aluno que ainda não realizou seu agendamento procure seu Centro de Formação de Condutores (CFC’s).