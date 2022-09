Detran alerta aprovados no CNH Social para fim do prazo de matrículas no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento Nacional de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), alerta os aprovados na 5ª fase do projeto CNH Social para o prazo final de matrícula no projeto.

Na capital, o processo segue até o dia 08 de outubro e, no interior, até o dia 27 deste mês. Ao todo, 15 mil pessoas foram contempladas, sendo 10 mil em Manaus e as outras 5 mil no interior.

Para formalizar o processo é necessário que o candidato entregue os documentos solicitados conforme agendamento prévio no site detrancidadao.am.gov.br.

Em Manaus, o procedimento é realizado na sede do órgão, localizado na avenida Mario Ypiranga, Adrianópolis, zona centro-sul. No interior, os documentos podem ser entregues nos Postos de Atendimento Descentralizado (PADs).

Nos municípios onde não houver postos do Detran, os selecionados devem consultar o local de entrega, também disponível no site. É necessário apresentar um documento de identificação com foto (RG ou CNH), comprovante de residência, título de eleitor e duas fotos 3x4.

As vagas que não foram preenchidas dentro do prazo estipulado serão ocupadas pela segunda lista de aprovados.