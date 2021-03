Deputados do AM protocolam pedido de CPI para investigar gastos na pandemia

Manaus/AM - Os deputados Wilker Barreto e Dermilson Chagas, ambos do Podemos, protocolaram na manhã desta terça-feira (16), na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os gastos com os recursos federais e estaduais com a pandemia da Covid-19 no Amazonas.

Os autores da proposta se baseiam nos constantes erros do Governo do Amazonas na condução da pandemia que ultrapassa o número de 11 mil mortes. “A sociedade quer saber, para onde foi o dinheiro federal e estadual dos gastos da Covid? O Governo Federal e do estado gastaram bilhões com a Covid. É notório o descontentamento do povo. Tenho certeza que isso é uma pergunta que paira em todo o Amazonas”, disse o líder da Oposição, Wilker Barreto.

Líder do Podemos na Casa, Dermilson quer total transparência dos secretários e dos coordenadores que estão à frente da saúde. “Objetivo é dar transparência, mostrar para a população o que foi feito com esse recurso, porque morreu tanta gente, onde que o Governo e os secretários erraram. É uma informação essencial, que só deverá vir através da CPI”, afirmou.

Assinaturas

Para ser instaurada na Aleam, a ‘CPI da Pandemia’ precisa de no mínimo oito assinaturas. Até o momento, no documento constam apenas as assinaturas dos deputados autores, Wilker Barreto e Dermilson Chagas.