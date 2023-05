Deputados buscam manter reunião entre governo e Sinteam nesta quinta

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (24), na sede da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o presidente da Comissão de Educação da Casa, deputado estadual Cabo Maciel (PL), e o líder do Governo na Casa, deputado Felipe Souza (Patriota), receberam a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), Ana Cristina Pereira Rodrigues.

Na pauta da reunião estava busca de diálogo dos trabalhadores junto ao Governo do Amazonas para manter a reunião desta quinta-feira (25), dos servidores da educação com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e a Secretaria de Governo (Segov) para tratar do pleito dos trabalhadores.

O deputado Cabo Maciel ressaltou o papel de intermediação da Aleam no momento.

“Estou há 75 dias fazendo esse trabalho. A reunião estava prevista para esta quinta, mas em virtude da categoria não ter aceitado a suspensão do movimento de greve, houve uma manifestação do Governo de suspender a reunião. Nesse momento eu e o deputado Felipe Souza vamos até o Palácio do Governo tentar manter a reunião de quinta-feira. Esta Casa está de portas abertas aos trabalhadores”, destacou.

A presidente do Sinteam explicou que a categoria não aceitou a suspensão em Assembleia Geral. “Estamos pedindo o cumprimento da Lei e a valorização da carreira, é só isso que precisamos. A greve é da educação como um todo, não apenas dos professores, temos merendeiros, secretários, assistentes técnicos, vigias e serviços gerais”, enfatizou a professora Ana Cristina Rodrigues.

Reivindicações

Entre as reivindicações dos servidores estão o reajuste de 25% no salário, data-base, auxílio alimentação e plano de saúde para as categorias profissionais, além de abono de falta aos trabalhadores da educação nos dias de Greve, o que permite que eles possam repor as aulas não realizadas junto aos estudantes, e a retirada da ação pública que o Governo ajuizou junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) que proibia a paralisação dos servidores.