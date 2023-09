Deputado apresenta PLs que valorizam guaraná, pupunha e farinha de Uarini no Amazonas

Dois dos projetos têm o objetivo de conceder os títulos de Capitais do Guaraná e da Pupunha para Maués e Beruri, respectivamente. Os dois PLs já estão em tramitação na Aleam desde a última semana. Segundo o parlamentar, os projetos visam promover e incentivar as atividades nos municípios.

Manaus/AM - O deputado estadual Cristiano D’Angelo (MDB) apresentou três novos projetos de lei (PLs) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) com o objetivo de valorizar a culinária amazonense. As propostas tratam da pupunha, do guaraná e da farinha de Uarini.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.