Dengue: Amazonas registrou 12 mortes e 16,9 mil infectados entre janeiro e dezembro

No Alto Solimõe s - O Informe Epidemiológico da Dengue no Amazonas também disponibiliza o recorte da situação da dengue na região do Alto Solimões, onde o monitoramento é realizado pelo Laboratório de Fronteiras (Lafron), da FVS-RCP, por meio da Sala de Situação do Alto Solimões. O Lafron está localizado em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

Segundo a FVS, nos últimos 30 dias, foram notificados 804 casos da doença. Na classificação de municípios do Amazonas com maiores taxas de incidência estão: Japurá (22.678,1), Jutaí (8.869,4), Tonantins (4.911,2), Ipixuna (4.520,1), Tefé (4.141,8), Alvarães (3.073,9), Guajará (2.344,0), Humaitá (2.014,2), São Paulo de Olivença (1.895,3) e Maraã (1.590,3).

Manaus/AM - Entre janeiro e dezembro foram registrados no Amazonas 12 mortes e 16,9 mil casos de dengue. Os dados foram atualizados, nesta quinta-feira (28), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS).

