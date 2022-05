Delegada esclarece o que são atos infracionais e suas consequências

Segundo Juliana, nesta perspectiva, quando os autores de atos infracionais chegam na Deaai, seja em relação ao registro da ocorrência, ou por uma apresentação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), será instaurado o auto de investigação de ato infracional, para apurar as circunstâncias. Em casos onde a apreensão ocorre em flagrante de ato infracional, o fato é encaminhado ao juizado infracional, que por sua vez, decidirá se a essas crianças/adolescentes devem ser aplicadas medidas socioeducativas ou não.

A autoridade policial relatou que não existe a “não apuração” ou a “não responsabilização” de atos infracionais, mas que eles têm como base um caráter pedagógico, com o objetivo final da ressocialização desses adolescentes em conflito com a lei.

“Nesses casos, é importante diferenciar a inimputabilidade da impunidade. O adolescente em razão da Constituição Federal (CF), e do próprio ECA, é inimputável, ou seja, ele não responde como uma pessoa maior de idade, acima de 18 anos completos, porém, isso é diferente de impunidade, ele será responsabilizado com medidas compatíveis a sua condição peculiar de desenvolvimento e sua idade”, explicou a delegada.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Deaai, os atos infracionais estão previstos expressamente no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, basicamente, são infrações análogas, ou seja, similares aos crimes e contravenções penais, com o diferencial de ser praticado por menores de 18 anos.

