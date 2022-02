Defensoria realiza concurso com salário de até R$ 6 mil no Amazonas

Manaus/AM - As provas do 3º Concurso Público para o Quadro de Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) foram realizadas neste domingo (06) no município de Manicoré, no interior do Amazonas. O certame oferece uma vaga para o cargo de Assistente Técnico de Defensoria e duas vagas para Analista Jurídico de Defensoria. Os salários são de R$ 3.531,95 e R$ 6 mil, respectivamente.

A prova objetiva para o cargo de Assistente Técnico de Defensoria aconteceu pela manhã. Pela tarde, foi feita a aplicação das provas objetiva e discursiva do cargo de Analista Jurídico de Defensoria.

Normas sanitárias

No local de realização das provas, foram observadas as condições sanitárias de segurança, como higienização de superfícies; disponibilização de dispensadores de álcool em gel 70% nas áreas comuns e de sabonete líquido e toalhas de papel nos sanitários; além da ventilação natural dos ambientes com a abertura de janelas e portas, quando possível.