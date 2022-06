Defensoria do Amazonas abre inscrições para estágio em Manaus

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) está com inscrições abertas para processo seletivo de estágio em Direito. Ao todo serão disponibilizadas 400 vagas (cadastro reserva) para estudantes de graduação em Direito. Inscrições seguem até o dia 19 de junho.

As vagas são para atuação nas unidades de Manaus, na seguinte proporção: 200 vagas gerais; 100 vagas para as unidades da zona leste; e 100 vagas para as unidades da zona norte.

A jornada de atividade será de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias. Ao estagiário, será oferecida bolsa mensal de R$ 879 e auxílio-transporte no valor de R$ 167,20, além de seguro contra acidentes pessoais, nos termos da Lei nº 11.788/2008.

O processo seletivo ocorrerá em duas fases: avaliação online e análise curricular.

No dia 20 de junho, os candidatos serão submetidos à avaliação “on-line” (prova dissertativa) com duração de uma hora. Os estudantes receberão o link para realizar a prova através do e-mail cadastrado no ato da inscrição. Caso habilitado, segue para a fase de análise curricular.

As inscrições seguem até o dia 19 de junho de 2022 e estão sendo realizadas de forma eletrônica por meio de formulário virtual

Para mais detalhes sobre o processo seletivo, acesse o edital abaixo