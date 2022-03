Defensoria define banca organizadora para concurso no Amazonas

A data de publicação e a quantidade de vagas ainda não foram anunciadas, entretanto, um projeto básico do certame foi divulgado e deve ofertar vagas para cargos de níveis médio e superior com áreas de atuação nos municípios de Autazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Manaquiri, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) definiu a Fundação Carlos Chagas (FCC) como a banca organizadora do concurso público com vagas para o Amazonas, conforme a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado disponibilizado na terça-feira (22).

