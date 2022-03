Caçador desaparecido há quase dois meses é achado morto em mata no Amazonas

Outras pessoas também sofreram ferimentos e uma delas chegou a ser picada por uma cobra durante os trabalhos. Mesmo com todos os perigos, os familiares e ribeirinhos da área não desistiram de procuram pelos dois homens, na expectativa de encontrá-los com vida.

O corpo foi encaminhado ao município e entregue a família para sepultamento. Contudo, nenhum sinal de Valdemir Paes Serrão, 31, e José Viana Gonçalves, 29, foi achado. São quase dois meses de desaparecimento e durante as buscas, uma cadela da polícia morreu ao tentar defender a equipe de resgate do ataque de uma onça.

O homem, o filho e o sobrinho sumiram na mata ao sair para caçar e buscar alimento para a família. O cadáver foi achado pelo irmão de Aldemir, que com a ajuda de amigos e outros parentes, continuaram as buscas depois que a polícia encerrou os trabalhos.

Manaus/AM – Familiares encontraram no último domingo (28), o corpo de Aldemir Pantoja Serrão, um dos caçadores que estava desaparecido desde o dia 5 de fevereiro, em uma floresta no município de Urucará, no interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.