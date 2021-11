Defensoria anuncia concurso com salários de até R$ 6 mil no Amazonas

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) divulgou edital para concurso público com a oferta de 3 vagas distribuídas entre cargos de nível médio e superior para atuação no Polo do Médio Madeira que abrange os municípios de Manicoré, Nova Olinda do Norte, Borba e Novo Aripuanã, com salários que podem chegar até R$ 6 mil.

As provas serão aplicadas pela banca Fundação Carlos Chagas (FCC) no município de Manicoré e está prevista para o dia 06 de fevereiro de 2022.

Confira o edital abaixo;