Defensoria abre seleção para estágio de Pós-Graduação em Direito no Amazonas

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) abriu inscrições para o preenchimento de uma vaga no processo seletivo de estágio de Pós-Graduação em Direito no Polo do Alto Rio Negro, que tem sede em São Gabriel da Cachoeira (AM). O aprovado receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 2.032,00 e vale-transporte no valor de R$167,20.

O estágio é presencial e as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de janeiro de 2023. Além da remuneração, será ofertada ao candidato aprovado inscrição em curso de pós-graduação junto à Universidade Federal do Amazonas (Ufam) ou Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a depender da disponibilidade das instituições.

Os interessados devem enviar os seguintes documentos digitalizados: currículo atualizado com e-mail, telefone, experiências acadêmicas e profissionais anteriores do candidato, com os respectivos documentos comprobatórios para fins de análise, diploma de bacharel em Direito emitido por instituição certificada, documento de identidade, comprovante de residência e CPF para o endereço eletrônico [email protected]

Outras informações como data, local e horário de prova serão informadas posteriormente no e-mail do candidato.