Criar tributo põe em risco indústrias da Zona Franca de Manaus

Manaus/AM - O deputado Serafim Corrêa (PSB) criticou, nesta terça-feira, 29, a proposta anunciada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de criar mais um tributo sobre o faturamento das empresas da Zona Franca de Manaus (ZFM). Serafim disse que o projeto, que tem como justificativa manter um fundo sustentável para preservar as florestas, é equivocado, pois põe em risco a permanência das empresas na região.

“Isso é um equívoco com várias facetas. A primeira faceta é que isso diminui a competitividade dos nossos produtos. Se os nossos produtos têm uma competitividade maior, é claro que eles perdem competição para os produtos importados e produtos fabricados em outros estados”, alertou o deputado.

Ainda segundo o líder do PSB na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), outro problema a ser enfrentado no País e que afeta diretamente o relacionamento com companhias estrangeiras, o que tem feito algumas delas deixarem o Polo Industrial de Manaus (PIM), é a insegurança jurídica.

“O Brasil é o campeão mundial de insegurança jurídica. O investidor vem para cá, aprova o projeto e quando chega no meio do jogo muda a regra. Não foi à toa que a PepsiCo foi embora daqui. A Sony já marcou o dia para sair e isso acaba virando uma escalada, que eu diria efeito dominó. Quero me manifestar contrariamente a essa pretensão de criar mais um tributo para a ZFM”, concluiu

De acordo com a proposta do governo federal, a ampliação da taxa iniciaria com empresas do setor de informática e, posteriormente, o percentual seria estendido a outros setores que atuam no parque industrial, como, por exemplo, o de motocicletas e eletrônicos.