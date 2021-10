Criança é mordida por jacaré ao brincar em rio no Amazonas

Manaus/AM - Uma menina de 6 anos foi mordida na perna por jacaré, neste sábado (23), na comunidade São Sebastião do Pitera, no município de Coari, interior do Amazonas.

De acordo com informações, a criança estava brincando no rio quando sofreu o ataque. Ela foi socorrida e passou por uma cirurgia no Hospital Regional de Coari. O estado de saúde dela é estável e não corre risco de morte.