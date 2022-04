Criança de 4 anos morre afogada ao cair em área alagada no Amazonas

Manaus/AM – Sidney Leite de Oliveira, de 4 anos, morreu afogado nesta quinta-feira (14), no município de Eirunepé, no interior do Amazonas.

A criança estava em casa, em uma área inundada por conta da cheia no estado, quando caiu na água nos fundos do imóvel.

Ao ser encontrado, Sidney já não apresentava sinais vitais. A família ainda tentou prestar socorro à criança, mas ela foi à óbito.

A Prefeitura de Eirunepé emitiu uma nota lamentando a tragédia e pediu que os pais ou responsáveis redobrem a atenção com as crianças durante o período de inundação.

"A prefeitura de Eirunepé-Am, em nome do prefeito Raylan Barroso e da Secretaria Municipal de Assistência Social do município, manifesta a toda família, em especial a Sra. Francilene da Silva Leite, profundo pesar pelo falecimento por afogamento de SIDNEY LEITE DE OLIVEIRA, 4 anos de idade, discente na Escola Municipal São José.

Diante da atual situação do município (enchente), pedimos às famílias que residem em áreas alagadas que redobrem os cuidados com as crianças. Pois, o afogamento é a segunda causa de morte no Brasil, quase 4.000 crianças morrem afogadas no País. Portanto, pais e responsáveis não deixem crianças sozinhas, e redobem os cuidados".