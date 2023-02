Cria de Gilberto Mestrinho, Amazonino Mendes também deixou afilhados na política

Mais recentemente, Amazonino tem o nome atrelado ao de alguns políticos, nem tanto como padrinho, mais como um conselheiro, como do deputado estadual Wilker Barreto e do deputado federal eleito Amom Mandel, este último que teve um forte alinhamento nas eleições de 2022.

Amazonino é reconhecido por ter lançado na política nomes como o do senador Eduardo Braga, que chegou a ser governador do estado; também o nome de Alfredo Nascimento, que foi senador, deputado e ex-prefeito de Manaus; e nessa lista ainda temos José Melo, outro ex-governador.

Manaus/AM - O ex-governador Amazonino Mendes, que faleceu aos 83 anos, é considerado um apadrinhado de outro ilustre ex-governador do Amazonas, o eterno “Boto Navegador”, Gilberto Mestrinho. Seguindo os passos do apadrinhado, o “Negão” também deixa diversos afilhados na política amazonense que chegaram e ainda estão no poder no estado.

