Cresce 76% número de passageiros do transporte hidroviário em janeiro no Amazonas

Manaus/AM - Em janeiro de 2022, mais de 66 mil pessoas utilizaram o serviço de transporte hidroviário intermunicipal no Amazonas. O dado representa um aumento de 76,29% em relação ao mesmo período do ano passado.

O registro foi fiscalizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam).

O aumento ocorreu pelo fato de que, no ano passado, o Estado adotou medidas rigorosas de restrição na circulação de pessoas, como forma de combater o avanço do novo coronavírus, causador da Covid-19.

No mês passado, 2.019 fiscalizações foram realizadas no modal hidroviário. O número é 63,89% superior em comparação ao mesmo período de 2021, com o total de 729 vistorias.

As embarcações que totalizaram maior quantitativo de passageiros foram lancha rápida/expresso (38.646), seguida por balsa/ferryboat (16.758) e navio motor (11.400). O posto com maior saída de público foi o Porto da Ceasa, na zona sul, com 34.479 usuários. Por sua vez, o Porto de Manaus/Roadway/Manaus Moderna, no centro da capital, contabilizou 32.325 no período.

Tendo como ponto de partida Manaus, os destinos do interior do estado mais procurados pela população, no mês anterior, foram as cidades de Careiro da Várzea (16.949), Tefé (3.621) e Parintins (2.942), respectivamente a 25, 523 e 369 quilômetros da capital.