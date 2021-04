Covid-19: Vacinação atinge 67% dos profissionais da segurança em Manaus

Estão sendo utilizadas doses da Coronavac e da AstraZeneca, referentes à reserva técnica de 5%, o que não interfere no calendário regular de vacinação. Neste momento, estão sendo vacinados os profissionais da capital. Conforme decisão judicial, devem ser imunizadas 5 mil profissionais do setor.

Manaus/AM - Em onze dias de campanha, a vacinação contra a Covid-19 destinada aos profissionais da segurança pública do Amazonas atingiu 67% da meta de doses disponíveis. Nesta sexta-feira (09), foi o dia com recorde de pessoas imunizadas desde o início da campanha, com 506 agentes da segurança.

