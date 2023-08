Covid-19: Boletim epidemiológico mostra atual cenário da doença no Amazonas

Foram confirmados casos em 15 municípios do estado, sendo a maioria dos casos, nos últimos dois meses, com ocorrência em adultos (de 20 a 59 anos), com 68% dos casos. Nos últimos dois meses, foi registrado um óbito por Covid-19 e 30 hospitalizações por Covid-19 no Amazonas.

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulgou, nesta sexta-feira (25), o boletim epidemiológico da Covid-19. Os dados são de 18 de junho a 19 de agosto, dando destaque para os últimos 21 dias analisados (30 de julho a 19 de agosto). O registro de casos passou de 97 para 55 casos semanais no comparativo, respectivamente, das Semana Epidemiológica (SE) 31 (30 de julho a 5 de agosto) e da SE 33 (13 a 19 de agosto).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.