Cosmonauta compartilha imagens do rio Amazonas vistas do espaço

Em publicação nas suas redes sociais, nessa quarta-feira (24), o cosmonauta russo Oleg Artemiev divulgou imagens da região Norte do Brasil, direto da Estação Espacial Internacional (sigla ISS, em inglês).

No espaço, cosmonauta mostra imagens do Rio Amazonas pic.twitter.com/yZVO25I5G6 — Babilônia (@hamudaniel19) August 25, 2022

As imagens mostram a foz do rio Amazonas, chamado de Delta do Amazonas, onde ocorre o encontro do rio com o Oceano Atlântico.

Na publicação do vídeo no Instagram, o russo comentou: “Motim de cores do Brasil da ISS”!.