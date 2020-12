Corpos são encontrados após naufrágio no Amazonas

Manaus/AM - Os corpos de duas vítimas de um naufrágio que ocorreu nas proximidades da comunidade São Luiz, no município de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas, foram encontrados nesta segunda-feira (21), no entanto, a informação foi confirmada hoje pela Marinha do Brasil.

O acidente ocorreu neste domingo (20) e, pelo menos, 3 pessoas, entre elas crianças, continuam desaparecidas. Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados.

Em nota, a Marinha informou que "um Inquérito Administrativo será instaurado, para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis. Assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas.