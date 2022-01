Corpo de trabalhador desaparecido após mergulhar no Rio Amazonas é encontrado

O corpo de um homem identificado apenas como Evilázio, que estava desaparecido após mergulhar no Rio Amazonas foi encontrado neste sábado (8). Ele estava trabalhando no Porto do Éden, no município de Maués. Segundo informações de colegas, ele mergulhou e não retornou para a superfície. Minutos depois a chupeta de oxigênio teria voltado.



No mesmo dia, outro mergulhador iniciou as buscas, mas sem êxito. O corpo só foi encontrado hoje pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.