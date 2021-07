Corpo de jovem envolvido em assaltos no Amazonas é encontrado

Manaus/AM - O corpo de Gabriel dos Santos Pens, de 24 anos, foi encontrado nesta terça-feira (06), às margens do Lago de Coari, no interior do Amazonas. Ele estava foragido da justiça por suspeita de praticar assaltos no Estado.

De acordo com a polícia, Gabriel foi baleado em confronto com a polícia ao ser encontrado escondido em uma casa junto com os irmãos, Taylon Pens da Silva, de 22 anos, e Thiago Pens da Silva, de 21 anos, que seguem foragidos O dono da casa foi preso e disse à polícia que fornecia abrigo e alimentação para os irmãos em troca de dinheiro.

A polícia pede ajuda da população na busca pelos homens, quem souber de alguma informação pode entrar em contato pelos números telefônicos 190 e 181. As informações ficarão sob sigilo.