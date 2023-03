Corpo de bebê de 2 anos é encontrado em rio após acidente entre embarcações no Amazonas

Manaus/AM - O corpo de um bebê, de 2 anos, que estava desaparecido desde sábado (25) após cair no rio durante um acidente entre duas embarcações no Rio Madeirinha, no município de Autazes, foi encontrado nesta terça-feira (28).

Agentes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas pelo menino por dois dias, mas sem sucesso. Na tarde de ontem, o corpo do bebê foi visto por moradores às margens do rio.

A Polícia Civil está apurando as circunstâncias do acidente.