Manaus/AM - Um container caiu de uma carreta na manhã desta segunda-feira (28), na Bola da Suframa, bairro Distrito Industrial, zona Sul, deixando o trânsito completamente prejudicado.

De acordo com agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-Am), o motorista estava entrando na rotatória quando o container desatracou do caminhão e caiu, interditando parte da via.

Ninguém ficou ferido. O container já foi retirado do local.