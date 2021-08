Conselho Educação do Amazonas homologa documento com novas diretrizes do Ensino Médio

O Referencial Curricular Amazonense - Etapa Ensino Médio (RCA-EM), documento que subsidiará as propostas curriculares e pedagógicas do Ensino Médio, aprovado no dia 21 de julho, foi homologado pelo Conselho Estadual de Educação do Amazonas nesta quinta-feira (12).

O RCA-EM apresenta não somente a arquitetura do Ensino Médio, conforme disposto na Lei nº 13.415/2017, mas também as competências e habilidades segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Etapa Ensino Médio.

Agora, a partir da homologação do RCA-EM, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio da Comissão ProBNCC - Etapa Ensino Médio e do Comitê de Implementação da Reforma do Ensino Médio e Currículo, está atuando na construção da Proposta Curricular e Pedagógica do Ensino Médio, com previsão de aprovação pelo CEE-AM ainda em 2021.

Somado a isso, a rede estadual prevê a implementação do Novo Ensino Médio na rede estadual no início do ano letivo de 2022.