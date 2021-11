Conselho de Saúde informa mais uma criança morta com sintomas de malária e desnutrição

Condisi-YY afirmou que os atendimentos estão precários pela falta de combustível, o que teria também ocasionado a morte da criança que morreu há três dias. Após a confirmação do 2º óbito, o Conselho tenta um voo para a comunidade Xaruna para apurar o caso, mas não houve resposta do Distrito Sanitário Yanomami (Dsei-Y), até o momento

O conselho afirma que as mortes foram motivadas por falta de atendimento do Distrito Sanitário Yanomami (Dsei-Y), que é o órgão que responde à Secretaria Especial de Saúde Indígenas (Sesai), ligada ao Ministério da Saúde.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.