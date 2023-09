Comunidade indígena recebe mutirão de atendimento da Defensoria no Amazonas

Manaus/AM - Um mutirão de atendimentos jurídicos da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) aconteceu na última semana de agosto na aldeia Ajuricaba, Terra Indígena Yanomami (TIY), localizada no Rio Demini, no município de Barcelos. A ação foi divulgada na segunda-feira (4).

A ação contou com a participação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei-Yanomami), Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Cartório Extrajudicial de Barcelos, Receita Federal, Instituto de identificação da Polícia Civil e o Cartório do 1º Ofício de Boa Vista (RR).

O mutirão levou assistência jurídica às populações indígenas para garantir acesso a direitos fundamentais. Ao todo, foram 250 atendimentos realizados pela DPE-AM, entre eles, acesso à documentação em geral, registro e atualização do Cadastro Único e serviços relacionados à regularização de guarda e adoção.

O local que recebeu a ação foi escolhido por ser uma região estratégica e central para outras comunidades, o que possibilitou o acesso de mais pessoas aos atendimentos.

Além disso, a Aldeia Ajuricaba é, historicamente, importante por se tratar de uma das primeiras localidades da Terra Yanomami, no Amazonas, a estabelecer contato com a sociedade envolvente, ou seja, não indígena.