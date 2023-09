Cidade do Amazonas fica coberta por fumaça de queimadas

Manaus/AM – Uma densa fumaça proveniente de queimadas cobriu a cidade de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas, nesta terça-feira (5). A fumaça também cobriu ruas do Centro de Manaus prejudicando a visibilidade em alguns locais.

Além da área urbana, as nuvens de fumaça dificultaram a navegação no porto de Novo Aripuanã.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) informou que 2.623 focos de incêndio foram registrados de 1º de agosto a 4 de setembro na Região Metropolitana.

A alta temperatura causada pelo agravamento do El Niño também dificulta a dispersão da fumaça no ar. A Defesa Civil do Amazonas, emitiu um alerta de baixa umidade do ar para o estado que pode piorar o cenário de queimadas.