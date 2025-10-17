Complexo Hospitalar Sul recebe 78 novos equipamentos para modernização





Manaus/AM - O Complexo Hospitalar Sul (CHS), composto pelo Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e pelo Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL), recebeu nesta semana 78 novos equipamentos de alta tecnologia, marcando o início da modernização do parque tecnológico das unidades.

Entre os itens entregues estão respiradores mecânicos, bisturis eletrônicos, incubadoras neonatais, cardiotocógrafos, eletrocardiógrafos, aspiradores cirúrgicos e centrais de monitorização. A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, anunciou que outros 572 equipamentos serão entregues até o fim do ano, incluindo tomógrafo, aparelhos de Raio-X e ultrassons.

Segundo ela, os investimentos do Governo do Amazonas visam não apenas substituir equipamentos antigos, mas oferecer tecnologia de ponta em áreas vitais como centro cirúrgico e UTI, garantindo diagnósticos mais precisos e procedimentos mais seguros.

Nos centros cirúrgicos, foram instalados 16 bisturis eletrônicos microprocessados, que permitem corte e coagulação de tecidos com alta precisão, além de oito aspiradores cirúrgicos e duas lavadoras ultrassônicas para a higienização de instrumentais.

Para suporte à vida de pacientes graves, foram entregues 10 respiradores mecânicos, duas centrais de monitorização, 15 eletrocardiógrafos, 10 cardioversores e seis monitores de triagem de sinais vitais. O diretor técnico do CHS, Roberto Zonta, destacou que a modernização tecnológica melhora a eficiência dos processos e eleva a qualidade e segurança dos tratamentos.

No Instituto da Mulher Dona Lindu, o foco da modernização está no cuidado materno-infantil. Foram recebidas quatro incubadoras neonatais, sendo três para a UTI Neonatal e uma de transporte, além de cinco detectores fetais e um cardiotocógrafo completo, que permitem monitoramento detalhado dos batimentos cardíacos do bebê e das contrações uterinas.

A gerente médica do IMDL, Sonia Hayashi Diniz, ressaltou que os novos equipamentos proporcionam melhores condições de trabalho às equipes multiprofissionais e mais segurança às pacientes e seus bebês, permitindo diagnósticos mais precisos e intervenções oportunas.