Com Xand Avião e João Gomes, prefeito de Itacoatiara gasta mais de R$ 1,2 milhão em shows

O evento acontece em meio à seca severa que castiga Manaus e municípios do Amazonas, inclusive Itacoatiara, que já enfrenta a pior seca do Rio Amazonas em 25 anos.

De acordo com três termos de contrato, os shows fazem parte da 2ª edição do Itacoatiara Exposfest, que começa hoje e vai até domingo (22).

Manaus/AM - O prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim (PSC), pretende gastar R$ 1,2 milhão com shows de Xand Avião, Pablo do Arrocha e João Gomes. As informações constam na edição desta sexta-feira (20), do Diário Oficial da Associação Amazonense dos Municípios (AAM).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.