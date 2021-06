‘Com vacinação, o festival voltará mais forte’, diz tricicleiro vacinado em Parintins

O grande mutirão de vacinação contra a Covid-19 realizado em Parintins, neste sábado (26), trouxe esperança de dias melhores, especialmente, para quem sonha em ver as ruas da cidade repletas de turistas e brincantes dos bumbás azul e vermelho, como o tricicleiro Leandro Oliveira, que esteve no posto de vacinação na Catedral Nossa Senhora do Carmo, acompanhado da esposa e do filho.

Tricicleiro há mais de 5 anos, ele lembra com saudosismo da movimentação na ilha tupinambarana durante todo o mês de junho, época em que acontece o tradicional Festival Folclórico de Parintins. Pelo segundo ano consecutivo sem a realização do festival, ele acredita que a vacinação é o melhor caminho para voltar aos dias de glória no próximo ano.

“Dá (ânimo de voltar o festival). Com a vacinação, já creio, se Deus quiser, no outro ano o festival volta mais forte ainda ”, diz o tricicleiro, enquanto recebia uma primeira dose da vacina contra um Covid-19.

Sobre estar recebendo o imunizante, ele se diz grato. “É uma sensação muito boa. Graças a Deus conseguimos tomar. Muitas pessoas esperando por essa dose e o Amazonas é um dos estados que está mais avançado na vacinação. Hoje a gente conseguiu tomar a nossa dose. Uma gratificação muito boa ”, completou.

Esposa de Leandro, a dona de casa Gleice Pontes, acompanhou o marido a bordo do triciclo durante a vacinação no sistema drive-thru. Bastante emocionada, ela reforça o discurso do marido por dias melhores para os amantes do boi-bumbá e agradece pela ação do Governo do Amazonas no interior. “Espero que os jovens, a juventude, tomar essa dose de esperança. É muito gratificante. Estou muito feliz pela minha família, que já foi vacinada e, agora, chegou a nossa vez. É muito gratificante. Agradecer a Deus, à ciência e por tudo. Chegou na nossa cidade. Mesmo pequena, mas chegou ”, enalteceu.