Com salários de R$ 32 mil, começam hoje inscrições para concurso do MPAM

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) publicou nesta terça-feira (25) o edital do concurso público para o cargo de Promotor de Justiça com salário inicial de R$ 32.004,66. Ao todo, são 18 vagas para início imediato e ainda formação de cadastro de reserva.

As inscrições começam a partir desta quarta-feira (26) e vão até o dia 09 de dezembro deste ano e podem ser feitas no site da Cebraspe, banca organizadora do certame. Ataxa de inscrição é de R$ 300, com a realização da prova objetiva marcada para o dia 5 de fevereiro de 2023.

Confira o edital;