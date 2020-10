Com propostas focadas na tecnologia, candidato conquista eleitores

A campanha do candidato a vereador pelo Podemos, Amom Mandel (19.111) vem conquistando a cada dia novos apoiadores. Inicialmente direcionada aos jovens, a campanha criativa conquistou outras faixas etárias e está presente em todas as zonas da cidade. Carismático e despojado, Amom prega a prática da boa política e a renovação não só de nomes mas também de práticas e atitudes na Câmara Municipal de Manaus. Amom é o candidato mais jovem do pleito e se eleito será o vereador mais novo a tomar posse na Câmara de Manaus.

Amom, que é presidente do Podemos Jovem, está apostando numa campanha híbrida, com forte presença nas redes sociais e reuniões presenciais cada vez mais movimentadas obedecendo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. “A nossa campanha é propositiva, colaborativa, ao mesmo tempo crítica ao péssimo trabalho dos atuais vereadores, sem esquecer da leveza do humor usando o personagem Harry Potter, com quem as pessoas dizem que pareço. O uso do Harry Potter na campanha assim como vários de nossos projetos foram sugeridos por nossos eleitores”, disse.

Amom oferece soluções para vários problemas da cidade, por meio do uso intensivo de tecnologia, favorecendo a desburocratização e a transparência no uso de recursos e bens públicos.

Uma de suas sugestões é que o Polo Industrial de Manaus passe a abrigar também empresas de software, especificamente desenvolvedoras de aplicativos, cujos produtos são escoados virtualmente, sem a necessidade de grandes custos como acontece atualmente com as empresas instaladas no Distrito Industrial.

Amom Mandel aponta que esses aplicativos podem ser usados em quaisquer situações para monitoramento, controle e administração de serviços públicos. Na avaliação do candidato, a tecnologia oferece suporte necessário para melhorar a gestão e a transparência na utilização dos recursos públicos.

O jovem candidato tem ainda como propostas, a priorização da saúde pública, do primeiro emprego e o incentivo ao empreendedorismo e startups. Sendo portador de duas doenças auto-imunes, Amom Mandel disse que “sentiu na pele” o caos do atendimento da saúde pública e quer lutar pela mudança do quadro atual.