Com drive-thru fluvial, municípios do Amazonas vacinam público de 18 anos

Manaus/AM - Público de 18 anos poderá se vacinar contra a Covid-19, neste sábado (10), nos municípios de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, no interior do Amazonas. A expectativa é imunizar cerca de 28 mil pessoas em 15 postos espalhados pelas cidades, dos quais 9 postos para pedestres, 4 postos no modo de drive-thru, e 2 postos nas duas modalidades.

