Com bolsa de até R$ 3,9 mil, inscrições para projeto de ciência do Inpa encerram neste domingo

Manaus/AM - As inscrições para seleção de quatro bolsistas para o Projeto Ciência na Escola (PCE) - O Bosque da Ciênci encerram, neste domingo (20). O objetivo do projeto é fortalecer a educação básica em ciências na Amazônia. O valor das bolsas varia de R$ 700,00 (graduando) a R$ 3.900,00 (graduado com experiência).

Para se inscrever no projeto do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI), basta preencher o formulário de inscrição pelo link https://docs.google.com/forms/d/16ieaEDlH5eLhpFsb1QioWckoIGPExOii5j8YdnRrAtk/viewform?edit_requested=true.

As vagas estão distribuídas em quatro áreas de atuação: Coordenador de Equipe , Especialista em Educação Ambiental e/ou Divulgação Científica, Designer Gráfico e Agente de Atendimento. Os candidatos selecionados devem residir em Manaus durante a vigência da bolsa, pois as atividades serão conduzidas presencialmente.

O projeto requer dedicação de 20 horas semanais para Agente de Atendimento ao público no Bosque e para Designer Gráfico que atuará na editoração de publicação e como assistente em gestão de redes sociais. Já para duas outras vagas são necessárias 40 horas semanais.

No ato da inscrição via formulário, o candidato deve apresentar suas motivações, citar experiências profissionais de referência e anexar o Currículo Lattes ou Vitae. Implantado em 2020, o PCE do Bosque da Ciência é financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com bolsas pagas por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Inscrições

Formulário de inscrição

Detalhes das vagas

Especialista em Educação Ambiental e/ou Divulgação Científica

Nível superior em Ciências Biológicas, Ciências naturais, Geografia, Pedagogia ou áreas afins (Desejável experiência e/ou pós graduação em Ensino de Ciências, Educação ambiental, Gestão de áreas protegidas, Visitação em espaços naturais). Profissional/Instrutor com atuação efetiva mínima de 2 (dois) anos em atividades de extensão, desenvolvimento e/ou transferência de tecnologia.

Bolsa: R$ 3.900 | 40h

Coordenador(a) de equipe PCE

Nível superior na área de Ciências da Natureza, Educação, Comunicação social, ou áreas afins. (Desejável experiência em Educação ambiental, Gestão de áreas protegidas e Liderança de equipe). Profissional/Instrutor com atuação efetiva mínima de 2 (dois) anos em atividades de extensão, desenvolvimento e/ou transferência de tecnologia.

Bolsa: R$ 3.900 | 40h

Design gráfico para editoração de publicações e assistente em gestão de redes sociais

Nível superior em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Mídias digitais e eletrônicas, Design gráfico ou áreas afins. (Desejável experiência com temas socioambientais). Desejável Experiência na editoração de materiais gráficos e gestão de redes sociais e afinidade com temas socioambientais.

R$ 1.430 | 20h

Agentes de atendimento ao público

Perfil mínimo: Nível superior em andamento na área de Ciências da Natureza, Educação, Turismo ou áreas afins. Requisitos mínimos desejados: Interesse em educação ambiental e boa comunicação.

R$ 700 | 20h

Sobre o Projeto Ciência na Escola

O Projeto Ciência na Escola (PCE) é um projeto que visa garantir a continuidade de uma equipe dedicada a oferecer suporte ao público em geral, realizar visitas escolares e conduzir atividades didáticas e paradidáticas. Renovado este ano, o PCE atua no auxílio de atividades de formulação das políticas públicas de difusão e promoção da cultura científica, tecnológica, de inovação, de sustentabilidade e de inclusão digital para apoiar para a implementação de programas, projetos e ações de fomento para a promoção da formação e educação ambiental em ciência e tecnologia no âmbito do ensino fundamental, médio e técnico.