Com 3 mil vagas para o Amazonas, inscrições para processo seletivo do IBGE encerram hoje

Manaus/Am - Encerram-se hoje, 29, as inscrições para o processo seletivo de 3 mil pessoas para atuar como recenseador, Agentes Censitário Municipal (ACM) e Supervisor (ACS) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Amazonas.

A remuneração é de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS e as inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas. Há vagas em todos os municípios do Estado e no total, serão três processos seletivos para o Censo.

São eles: para Agentes Censitários Municipais/Agentes Censitários Supervisores (nível médio); para Recenseadores (nível fundamental), pela banca FGV; e para Agentes Censitários de Administração e Informática (nível médio), pela banca IBFC. Todos os processos seletivos visam a preencher as vagas com profissionais que irão trabalhar no Censo Demográfico 2022.

Das vagas para o Amazonas, são 3.129 vagas no total, sendo 2.702 vagas para recenseador, 390 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS)/Agente Censitário Municipal (ACM), e ainda 37 vagas para Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI);

As inscrições para recenseador e para ACM/ACS vão de 15 a 29 de dezembro, pelo site da FGV, e para Agente Censitário de Administração e Informática, começaram ontem, dia 14 de dezembro, e irão até o dia 10 de janeiro, no site da IBFC.

As provas objetivas serão aplicadas presencialmente no dia 27 de março de 2022, para Recenseador, no turno da manhã, e para ACM/ACS, no turno da tarde; e no dia 20 de fevereiro, para ACAI, seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19.

A remuneração é de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS, com um destaque que o recenseador recebe por produtividade, estimada por meio de simulador que calcula a remuneração, de acordo com a localidade e as horas trabalhadas.

O valor da taxa de inscrição para as funções de ACM e ACS é de R$ 60,50 e para a de recenseador, de R$ 57,50.

As taxas poderão ser pagas por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), se o candidato não for isento.

Para ACAI, cuja remuneração será de R$.700, a taxa de inscrição é de R$44,00, e o nível de escolaridade exigido é o médio.

De acordo com o IBGE, o resultado final dos aprovados será divulgado no dia 6 de maio, para ACM, ACS e Recenseador; e 28 de março, para ACAI.