Com 244 veículos, leilão do Detran Amazonas começa nesta terça-feira

Manaus/AM – O leilão do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) começa, nesta terça-feira (12), às 9h, ainda na modalidade on-line. Para participar, os interessados devem estar cadastrados previamente no site www.wrleiloes.com.br.

Serão disponibilizados 244 veículos, sendo 142 motocicletas e 23 carros recuperáveis, que poderão voltar à circulação. Além disso, estarão disponíveis 79 sucatas, servindo apenas para a utilização de peças.

Cada automóvel tem, inicialmente, um lance mínimo. Para verificar, confira o edital abaixo.

Golpes

Com a chegada do leilão, o Detran Amazonas alerta a população sobre a prática criminosa da venda de veículos em redes sociais que, infelizmente, é um golpe constante. Para que não haja mais vítimas, é orientado que as pessoas que não repassem seus dados pessoais, mas busquem informações nos canais oficiais da instituição.

A única forma de adquirir um veículo do pátio é participando do certame, pois o Detran-AM não realiza nenhuma venda direta de automóvel.

Quem foi enganado em algum golpe envolvendo o leilão do Detran deve procurar a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), por meio do telefone (92)3239-3780.