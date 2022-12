Colisão frontal em acidente gravíssimo deixa feridos em Iranduba; vídeo

Manaus/AM - Um gravíssimo acidente entre dois carros deixou 3 pessoas feridas, na madrugada deste sábado (17), na AM-070, em Iranduba, no Amazonas. Um vídeo mostra o momento em que houve a colisão.

Grave acidente na AM-070 deixa 3 pessoas feridas pic.twitter.com/AEKF40FIN1 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 17, 2022

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a colisão frontal aconteceu no Km 05. Uma mulher, de 28 anos, e uma menina, de 9 anos, que estavam no Voyage, foram socorridas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e o Hospital Joventina pela ambulância do Cacau Pirêra, respectivamente.

Ambas estavam com sangramentos e cortes, mas não apresentavam sinais de fraturas.

A terceira vítima é um idoso que estava na D20, ele foi socorrido com vida para o Hospital 28 de Agosto. O homem estava inconsciente, mas respirando normalmente.