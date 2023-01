CNJ determina bloqueio das redes sociais do juiz amazonense Luis Carlos Valois

Manaus/AM - O juiz Luis Carlos Valois, da vara de execução penal do Amazonas, teve a conta retida no Twitter, nessa segunda-feira (16). Por meio de publicação no Instagram, o magistrado informou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou o bloqueio de todas as suas redes sociais e, até o momento, somente o Twitter atendeu a medida.

Valois explicou que ainda não sabe o motivo da decisão do CNJ, que ainda não foi intimado e que decidiu não se manifestar mais nas redes sociais.

“Pessoal, essa deve ser a minha última postagem nas redes sociais. O CNJ determinou o bloqueio de todas as minhas contas no Facebook, Instagram e Twitter. Somente o Twitter bloqueou, mas em breve as demais devem ser bloqueadas também. Não sei o motivo ainda, não fui intimado, mas até em respeito à decisão do CNJ não me manifestarei nas redes mesmo com a conta ainda não bloqueada. Vocês não verão da minha parte nenhuma queixa ou acusação de pessoas, se institucionalmente eu errei, que isso seja resolvido de forma justa. Agradeço a todos que estão se manifestando, obrigado!”, escreveu o juiz.

O juiz é reconhecido por publicações polêmicas em defesa dos direitos humanos, legalização de drogas, mas recentemente estava com postagens viralizando ao ironizar sobre prisões de golpistas que participaram dos atos de vandalismo em Brasília.