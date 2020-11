Cinco toneladas de pirarucu ilegal são apreendidas no Amazonas

Manaus/AM - Policiais da Base Arpão apreenderam, nesta quarta-feira (18), em uma embarcação, no município de Coari, 116 peixes da espécie Pirarucu, o equivalente a cinco toneladas de pescado. Uma mulher de 41 anos, proprietária do barco, foi detida e vai responder por crime ambiental.

Os peixes vinham do município de Fonte Boa e tinham como destino Manaus. O barco foi interceptado pela base fluvial no curso do Rio Solimões. Na fiscalização, os policiais encontraram pescado dentro de um frigorífico. A mulher não apresentou documentos que comprovassem a origem e legalidade do material.

A apreensão representou um prejuízo de R$ 130 mil ao crime. O caso foi registrado na Delegacia que funciona dentro da Base Arpão. A infratora pagou fiança no valor de um salário mínimo e foi liberada.

Os peixes apreendidos foram doados para instituições de caridade e escolas do município de Coari.