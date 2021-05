Cheia dos rios já prejudica mais de 410 mil pessoas no Amazonas

Para se ter uma ideia, na capital o nível do Rio Negro chegou a 29,81m hoje. Ruas estão totalmente alagas, o trânsito precisou ser desviado e feirantes da Manaus Moderna realocados. As zonas mais prejudicadas são Sul e Leste.

De acordo com o órgão, pelo menos 58, dos 62 municípios do estado enfrentam problemas relacionados à cheia.

