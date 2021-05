Aleam discute soluções sobre pagamento das promoções adiadas da PM

Manaus/AM - O deputado estadual Wilker Barreto voltou a citar o imbróglio envolvendo o pagamento das promoções de oficiais e praças da Polícia Militar (PMAM), adiado pelo Governo do Amazonas para 2022. Nesta quinta-feira, 20, o parlamentar ingressou com quatro requerimentos solicitando as convocações do Procurador Geral do Estado (PGE-AM), Jorge Henrique Freitas, do secretário de Estado da Casa Civil, Flávio Antony Filho, da secretária de Estado da Administração e Gestão (Sead), Inês Carolina Simonetti, e o diretor-presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib. As matérias foram deferidas.

Para Barreto, é preciso buscar soluções para regularizar os processos de reserva remunerada de 237 PMs beneficiados com a promoção, mas que foram surpreendidos com a decisão do Executivo em conceder o pagamento somente para o ano que vem, sem deixar claro este período durante publicidade no Diário Oficial (DOE) sobre as promoções, em fevereiro de 2021. A convocação visa encontrar e colaborar com possíveis resoluções para a categoria.

“Nosso intuito aqui é ajudar e tentar resolver, são mais de 200 pessoas que doaram sua vida ao trabalho e não é justo que eles tenham perdas. Por isso, reitero que nós precisamos debater novamente essa questão dos nossos amigos da PM convidando o procurador geral do Estado, a Casa Civil para que possamos, numa rodada de reuniões na Assembleia, encontrarmos uma forma de não prejudicar a tropa”, afirmou o parlamentar, relembrando a reunião do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, Coronel Ayrton Norte, com os parlamentares, no último dia 13 de maio, onde o mesmo confirmou o benefício somente para o ano que vem.

Barreto salientou, ainda, que ficará atento também quanto a promessa referente ao pagamento do abono fardamento, previsto para começar no mês de junho. “Ao mesmo tempo, ficaremos atentos ao abono fardamento prometido pelo comandante que já tinha sido conversado com o governo”, finalizou.