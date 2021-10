Cézar Bandiera e Mirza Telma são os novos desembargadores do TJAM

Cézar e Mirza disputaram as vagas com os também magistrados Cleonice Fernandes de Menezes Trigueiro; Paulo Fernando de Britto Feitoza; Ida Maria Costa de Andrade; Rogério José da Costa Vieira; Rosselberto Himenes; Luiza Cristina Nascimento da Costa e Roberto dos Santos Taketomi.

As vagas surgiram devido à aposentadoria compulsória da desembargadora Encarnação das Graças Sampaio Salgado, e do desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa, que completou 75 anos em 29 de agosto deste ano, idade limite para o exercício da magistratura no País.

Manaus/AM - Cézar Bandiera e Mirza Telma foram eleitos os novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) na manhã desta terça-feira (5). Os novos magistrados serão apossados na próxima sexta-feira (8).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.