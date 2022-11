Cetam abre quase 13 mil vagas para cursos técnicos e de especialização no Amazonas

Manaus/AM - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abriu 12.930 vagas em cursos Técnicos e Especialização Técnica de nível médio, para Manaus e cidade no interior do Amazonas.

As aulas devem começar no início de 2023. As inscrições iniciam no próximo dia 21, a partir das 10h e serão feitas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br.

O prazo para se inscrever termina às 16h do dia 05 de dezembro, no horário oficial de Manaus. O início das aulas está previsto para o dia 06 de março de 2023.

Do total de vagas ofertadas, 485 são voltadas para a comunidade indígena, por meio do curso Técnico em Enfermagem.

As demais 11.330 vagas foram destinadas aos outros cursos técnicos, sendo 1.825 para Manaus e 9.505 para o interior.

Aos cursos de Especialização Técnica foram destinadas 1.115 vagas (capital 160 e interior 955).

O edital com todas as informações está disponível no site da Comissão Permanente de Concursos (Copec) no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br.

Requisitos para Cursos Técnicos

Para os cursos técnicos somente poderá participar deste Processo Seletivo o candidato que atenda aos seguintes pré-requisitos:

Ser portador do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou estar cursando o 3º (terceiro) ano do Ensino Médio com previsão de conclusão até dezembro de 2022.

Para o curso Técnico em Radiologia, o candidato deverá ter 18 anos completos no ato da matrícula.

Para o curso Técnico em Enfermagem (indígena) ofertado para comunidade indígena, o candidato deverá possuir o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (Rani) ou declaração expedida pela Fundação Nacional do Índio (Funai).

Requisitos para Cursos de Especialização Técnica

Somente poderá participar do Processo Seletivo o candidato que tenha concluído Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem, Saúde Bucal ou Radiologia.