Adaf prorroga vacinação de rebanho contra brucelose no Amazonas

Manaus/AM - A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), prorrogou até o próximo dia 15 de dezembro, a vacinação contra a brucelose. Pecuaristas que têm em sua propriedade bezerras bovinas e bubalinas na faixa etária de 3 a 8 meses de idade, e que ainda não vacinaram o seu rebanho devem realizar o procedimento e notificar o órgão.

A extensão da segunda etapa da campanha de vacinação contra a doença foi adotada pela Adaf para que os produtores sigam o mesmo prazo limite para fazer a notificação da vacinação e realizem a atualização cadastral dos animais, no sul do Amazonas.



A brucelose é uma zoonose monitorada por meio do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT), regulamentada pela Instrução Normativa nº 10, de 3 de março de 2017, e pela Portaria nº 113/2020 da Adaf. A doença pode também acometer seres humanos, como aponta o diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo.



O coordenador estadual do PNCEBT, Bergson Lima, assinala que a vacinação é destinada apenas a fêmeas bovinas e bubalinas, na faixa etária de 3 a 8 meses de vida, sendo proibida a imunização de machos de qualquer idade. Bergson reforça ainda que, após a imunização dos animais, os criadores precisam fazer a comunicação do procedimento na Unidade Local da Adaf onde a propriedade estiver registrada.



Sintomas

Capaz de acometer também equinos, suínos, caprinos, ovinos e cães, a brucelose tem como sintomas mais comuns: aborto no final da gestação, nascimento de crias fracas, retenção de placenta, artrite e dificuldade para caminhar. Já nos machos pode haver inchaço dos testículos e infertilidade.